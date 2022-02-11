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Ремонтувати буде не складно: блогери розібрали новенький Samsung Galaxy S22
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У мережі з'явилося відео з повним розбиранням нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S22. До цього автор YouTube-каналу PBKreviews випробував апарат на міцність: занурював у воду, згинав і дряпав.
На відміну від попередника, задня кришка Galaxy S22 виготовлена зі скла. Весь же процес розбирання блогер зняв на відео, яке потім виклав на своєму каналі.
Це цікаво: Блогери порівняли зум камер Samsung Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra і S20 Ultra
Що ж стосується самої кришки, то від'єднати її від решти корпусу не складно. Але все ж таки варто це робити акуратно, щоб не зламати її. Потім необхідно відкрутити кілька гвинтів, щоб прибрати велику графітову плівку для кращого розсіювання тепла, поєднану з індукційною котушкою для бездротової зарядки. Після цього відкривається доступ до всіх ключових компонентів.
Від'єднавши кілька плоских кабелів, можна вилучити з корпусу головну плату із блоком камер. Після цього видаляються верхній і нижній динаміки. Зробивши все це, можна взятися за акумулятор. Хоча він і приклеєний до корпусу, замінити його теж не складно. Під ним розташована інша графітова плівка, що служить для покращення розсіювання тепла.
Розбирання показало, що під час попереднього тесту вода всередину корпусу не потрапила, що підтверджує його водонепроникність. Блогер оцінив ремонтопридатність Galaxy S22 на 7,5 балів із 10 можливих.
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