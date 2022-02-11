Блогери порівняли зум камер Samsung Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra і S20 Ultra

Поки інші порівнюють камери нових смартфонів серії Galaxy S22 між собою, один з користувачів китайської соціальної мережі Weibo провів наочніший експеримент. Він зробив порівняльні знімки на топові моделі Samsung останніх трьох поколінь.

Опублікував фотографії користувач під ніком 星河Amy. Їх побачив інсайдер Ice Univerce, який і поділився ними зі своїми читачами.

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У першій серії представлені знімки, зроблені на Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra та S20 Ultra з використанням 30-кратного масштабування. Як видно, різниця у деталізації між поколіннями просто колосальна.

Приклади фото з Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra та S22 Ultra:

Друга добірка знімків зроблена вже з максимальним 100-кратним наближенням. У цьому випадку різниця між Galaxy S20 Ultra та Galaxy S21 Ultra не настільки очевидна, а ось кадр з Galaxy S22 Ultra разюче відрізняється від перших двох. Складно повірити, що Samsung вдалося настільки покращити свої алгоритми.

Приклади фото з Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra та S22 Ultra:

До речі, ці приклади фото прокоментував відомий інсайдер Ice universe. За його словами, тут справа не тільки у збільшенні різкості, як багато хто вважає. Він заявив, що якщо хтось зможе з кадру з Galaxy S21 Ultra зробити такий же, як вийшов на Galaxy S22 Ultra, просто збільшивши різкість, він готовий заплатити цій людині $1000.

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