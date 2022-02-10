Samsung Galaxy S22 Ultra випробували у популярних іграх: на що він здатний

Автор YouTube-каналу Geek Culture опублікував один із перших ігрових тестів нового флагманського смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. У його розпорядженні виявилася модель на базі 4-нм процесора Snapdragon 8 Gen 1 з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 128 ГБ.

Для наочності блогер запустив на Samsung Galaxy S22 Ultra кілька найпопулярніших тайтлів. Дивіться на відео, як новинка справляється з популярними мобільними іграми.

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Почав блогер відразу ж із важкої артилерії, запустивши кросплатформову пригодницьку гру Genshin Impact, відому свою ненажерливість щодо мобільного заліза. Як і належить, усі можливі налаштування були викручені на максимум, а значення fps встановлено на рівні 60. Під час бойових сцен було помічено незначні просідання fps, але критичними автор відео їх не назвав.

Утім, він пограв лише кілька хвилин, тому не виключено, що на тривалій дистанції ситуація може помітно змінитися. Genshin Impact нагрів смартфон із 33,4 до 36,5 °C.

Call of Duty: Mobile йде на Galaxy S22 Ultra ідеально та без натяку на підвисання. Аналогічно з Asphalt 9: Legends, PUBG: Mobile та Mobile Legends: Bang Bang. Усі ігри запускалися з максимальними параметрами графіки. Винятком став онлайн-шутер Fortnite, де все ж таки помітні просідання fps. Після усіх цих ігор апарат ззаду нагрівся до 40 °C, натомість температура екрана піднялася майже до 43 °C.

На жаль, поки що немає подібних тестів модифікації на базі Exynoss 2200. А саме ця версія буде доступною на нашому ринку. Тож чекаємо інших оглядів новинки.

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