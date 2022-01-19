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Ремонтопридатність нового OnePlus 10 Pro перевірили на практиці: відео

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Блогери перевірили ремонтопридатність OnePlus 10 Pro - фото 1
Блогери перевірили ремонтопридатність OnePlus 10 Pro

До рук блогерів YouTube-каналу PBKReview потрапив новий флагман OnePlus 10 Pro. Замість чергового тесту в бенчмарках вони розібрали гаджет, щоб оцінити складність його ремонту.

Вони не лише показали сам процес розбирання, а й розповіли про підводні камені, які чекають на інженерів й ентузіастів під час "розтину" OnePlus 10 Pro. Дізнайтеся, що сподобалося блогерам, а що – ні.

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Зняти задню кришку автору ролика вдалося без попереднього нагрівання за допомогою пластикових медіаторів. Потім йому потрібно було відкрутити 20 стандартних гвинтів Philips. Після цього – від'єднати кілька шлейфів та акуратно зняти тонкий модуль бездротової зарядки.

Акумулятор пристрою, який складається з двох частин, закріплений на двосторонній скотч. Його можна відклеїти, використовуючи спеціальні язички. Демонтаж дисплея вимагає обережності через велику кількість шлейфів, посаджених на клей. А ось замінити порт USB Type-C не так уже й складно в порівнянні з деякими флагманськими моделями інших брендів.

Через велику кількість клейових з'єднань та щільне внутрішнє компонування рівень ремонтопридатності OnePlus 10 Pro блогери оцінили у 6 балів з 10 можливих.

Раніше ці ж блогери перевірили ремонтопридатність Samsung Galaxy S21 FE. Вони зазначили, що ремонт Samsung Galaxy S21 FE у кваліфікованому сервісному центрі не викличе жодних проблем. Тож оцінили індекс ремонтопридатності новинки у 7,5 із 10 можливих.

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