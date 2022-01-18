OnePlus 10 Pro: у мережі показали приклади фото, зроблених на смартфон

Співробітники сайту Gizmochina протестували не лише продуктивність та автономність OnePlus 10 Pro. Вони ще й взялися за перевірку фотоможливостей нового флагманського смартфона. Пропонуємо оцінити фотографії, зроблені на три основні камери.

Фахівці порталу вирішили протестувати, на що здатні камери флагманського OnePlus 10 Pro. І, ясна річ, на Gizmochina з'явився не лише текстовий огляд можливостей гаджета, а й приклади фотографій, зроблених на нього.

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Нагадаємо, що головна камера OnePlus 10 Pro – 48-мегапіксельна з діафрагмою об'єктива f/1.8 й оптичною стабілізацією зображення. За словами журналістів, OnePlus 10 Pro знімає краще за попередника як вдень, так і вночі. Щоправда, поки що нічний режим може погано працювати за сильної нестачі світла, але цю проблему можуть виправити з оновленнями.

З ультраширококутною камерою не все так однозначно. У OnePlus 9 Pro вона була однією з найкращих, натомість у новій моделі встановлений слабший сенсор на 50 Мп Samsung ISOCELL JN1. А ще тепер OnePlus використовує об'єктив зі значно ширшим кутом огляду у 150 градусів. У результаті об'єкти на фото дуже спотворюються, а пальці часто потрапляють у кадр.

Телефотокамера має роздільну здатність 8 Мп, систему оптичної стабілізації та забезпечує 3,3-кратне оптичне наближення. У порівнянні з двома іншими камерами, знімки з цього модуля мають обмежений динамічний діапазон, через що часто можуть бути засвіти на фотографіях.

Можливо, OnePlus 10 Pro далеко до звання найкращого камерофона на ринку. З усім тим, камери цього гаджета дійсно вражають. А наявність різних модулів дозволяє експериментувати зі сценаріями зйомки.

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