Камера-циклоп і новий порт для зарядки: головні фішки iPhone XI

Виробник відмовиться від старого порту на користь USB Type-C, а також збільшить ємність батареї.

У мережі раніше обговорювали два варіанти дизайну так званого iPhone XI, спадкоємця моделі iPhone XS: перший варіант з камерою "циклопом" по центру і версію з "квадратною" камерою в стилі Huawei Mate 20. Як повідомляє тепер індійський ресурс Compareraja, джерела в індустрії підтвердили, що Apple вирішила дати першому варіанту "зелене світло".

І ще: Apple планує знизити ціни на iPhone у низці країн

Apple вибрала остаточний прототип iPhone XI

Таким чином, камера-циклоп стане особливістю або тільки iPhone XI, або відразу і iPhone XI, і iPhone XI Max. Також джерело повідомило, що смартфон збереже екран OLED з діагоналлю 5,8 дюйма, але зменшаться загальні розміри за рахунок більш тонких рамок і зменшеної "брови".

Також смартфону приписують акумулятор ємністю 4000 мА·год і порт USB Type-C замість фірмового Lightning, але заперечують можливість появи підтримки 5G.

iPhone XI очікується в сріблястому, золотистому і сірому корпусах, але не виключена можливість випуску блакитного варіанту.

Читайте також: Новий баг у месенджері Apple: розмови можна підслуховувати