Рекламу помади висміяли через сексуальний підтекст: курйозне відео

На офіційній сторінці французького косметичного бренду Nars в Instagram з'явилося коротке рекламне відео, яке викликало суперечки у користувачів мережі. "Коли нюдові помади допомагають тобі бути збудженим всю ніч", – підписали ролик адміністратори акаунта.

На опублікованих кадрах показано, як нюдова помада нової лінійки After Hours відливається з ефектом зворотної зйомки. Косметичний засіб з лінійки After Hours вже є в США у 12 відтінках.

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Підписники сторінки компанії в Twitter зазначили, що Nars "переборщили з сексуальністю" в цій рекламі. "А хіба помада тепер використовується для інших частин тіла?" – здивувався один з користувачів. "У них ціла лінійка продуктів під назвою Orgasm, так що для Nars це нормально", – прокоментував другий. "Ніхто ніколи не захоче це купити. Гидота", – висловився третій.

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