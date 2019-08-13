Розпусні подружки нареченої: користувачів мережі здивували наряди дівчат на весіллі

У Facebook в спільноті "That's It, I'm Wedding Shaming" ("Ось так я насміхаюсь над весіллями") з'явилася незвичайна фотографія подружок нареченої, яка викликала здивування у користувачів мережі.

Підписники групи написали в коментарях, що дівчата одягнені зовсім не так, як належно для весілля. Зокрема, один з користувачів мережі зазначив, що деякі сукні дуже підкреслюють груди, що недоречно для подібного заходу.

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Так, на весільному знімку позували чотири дівчини. Одна з них – в короткому топі з дуже облягаючою спідницею з вирізом до стегна, інша – в мереживному надкороткому платті.

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