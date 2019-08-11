Еротичний ребус: фото серфінгістки у бікіні спантеличило мережу

21-річна Холлі-Дейз Коффі – відома серфінгістка. Днями шанувальники дівчини буквально завалили її запитаннями щодо дивної засмаги. А що думаєте ви?

Дівчина регулярно постить гарячі знімки. Але останнім часом фанати почали задаватися питанням, помітивши на її фото дещо дивне...

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Зрозуміло, у серфінгістки, що живе на узбережжі Австралії, є безліч різних купальників. Але загар на найбільш колоритній частині тіла дівчини не підходив до жодного з них. дівчина воліла ігнорувати наполегливі запитання, прийнявши їх за невдоволення. Але ця таємниця продовжувала з'їдати фанатів, які завалювали Холлі-Дейз проханнями все прояснити. На одних фото лінія засмаги була видна, а на інших ні. Вона ж не могла зникнути за одну ніч, тому фоловери спортсменки втратили спокій.

Найцинічніші припустили, що Холлі-Дейз, бачачи такий ажіотаж з приводу своєї п'ятої точки, спеціально загоряє таким чином, щоб підігріти інтерес фанатів.

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