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Рекламний провал: новий пікап Chevrolet підвів у прямому ефірі

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Chevrolet Silverado Trailboss - фото 1
Chevrolet Silverado Trailboss / nydailynews

Рекламна акція проходила під час хокейної гри.

У перерві хокейної гри компанія General Motors збиралася прорекламувати новий пікап Silverado Trailboss. Автомобіль виїхав на лід і заглох. За повідомленнями глядачів, представники компанії намагалися деякий час вирішити проблему. ПІзніше пікап завели і прибрали з поля.

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Відзначимо, що компанія Chevrolet входить до складу концерну General Motors. Автовиробник активно підтримує місцевий спорт, будує бізнес-центри, і виступає як спонсор громадських заходів.

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Джерело: youtube
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