Pininfarina показала дизайн електрогіперкара за два мільйони доларів

У розробку, проектування і випуск у виробництво електромобіля компанія інвестувала 20 мільйонів євро.

Італійська компанія Automobili Pininfarina готується вже у наступному році в рамках Женевського автосалону презентувати свій повністю електричний гіперкар, який інтригує усіх вражаючими характеристиками.

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Pininfarina назвала своє творіння PF0, а особливу філософію його дизайну – PURA. Вона полягає в тому, щоб створювати автомобілі з передовою аеродинамікою, новаторськими інженерними рішеннями і екстремальними рівнями потужності від електрифікації.

Pininfarina PF0 PURA

Отже, PF0 оснастили трансмісією від Rimac. До сотні він може розігнатися всього за 2 секунди. При цьому її максимальна швидкість може досягати 400 км/год, а запас ходу – близько 480 кілометрів.

Але і це ще не все! У компанії заявили, що їхній гіперкар може похвалитися 1900 к.с. і 1 700 Нм крутного моменту.

"Ми робимо автомобіль для повсякденного використання, а не для гонок", – зазначив генеральний директор Automobili Pininfarina Майкл Перши.

Електрогіперкар на щодень

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