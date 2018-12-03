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Новий BMW X7 виявився просто величезним

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Салон з трьома рядами сидінь розрахований на 7 або 6 пасажирів - фото 1
Салон з трьома рядами сидінь розрахований на 7 або 6 пасажирів / auto

Однією з найпомітніших прем'єр автосалону в Лос-Анджелесі став новий німецький кросовер BMW X7.

BMW X7 був розсекречений ще в жовтні, проте це перший широкий дебют моделі "в металі". Варто зауважити, що навіть враховуючи флагманське позиціонування, у реальному житті кросовер виглядає просто гігантським.

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"Початкова" версія X7 xDrive40i комплектується "шісткою" на 335 к.с. і 447 Нм. Трохи менше 6 секунд до сотні – чудовий результат для автомобіля таких габаритів. Але є ще і X7 xDrive50i c 4.4 V8 бітурбо, що розвиває 458 "коней" потужності і 649 Нм моменту, який вистрілює машину до "сотні" за 5 секунд з хвостиком.

Тяга моторів у всіх версіях передається на всі чотири колеса за допомогою 8-ступінчастої автоматичної коробки передач. У старшій модифікації присутнє блокування заднього диференціала, доступні також динамічний і позашляховий пакети, які відповідним чином "заточують" системи автомобіля. Салон з трьома рядами сидінь розрахований на 7 або 6 пасажирів.

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292691

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292692

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292693

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292694

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292695

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292696

Новий BMW X7 виявився просто величезним - фото 292697

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Джерело: guideautoweb
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