У цьому німецькому місті пропонують пожити місяць абсолютно безкоштовно

Німецьке місто Герліц пропонує роботу та безкоштовне житло на місяць людям з інших міст і країн. Таким чином сюди сподіваються залучити нових активних жителів.

Саксонський Герліц розташований у східній Німеччині, на кордоні з Польщею. Наразі у місті проживає близько 54 тисяч осіб. Більшість з них – люди поважного віку.

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Щоб вдихнути в місто більше життя, місцева влада розробила програму, за якою людям з інших міст і країн пропонують безкоштовну квартиру на місяць. Такою стратегією вже користувалися американські Детройт і Талса.

У Герліц розраховують на приїзд людей, котрі працюють віддалено і не прагнуть до мегаполісів. Наразі у місті вільні 7 тисяч квартир. Новим жителям запропонують три квартири і три місці роботи на вибір. Уже прийняли заявки від 150-ти осіб – з сім'ями і поодинці.

Історичний Герліц шукає нових мешканців

Бомбардування Другої світової війни не зачепили Герліц, і історична частина міста залишилася цілою. На його вулицях знімали фільми "Готель Гранд Будапешт", "Читець" і "Безславні виродки". Щорічно в Герліц приїжджає 140 тисяч туристів, а дехто навіть називає його "новим Берліном".

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