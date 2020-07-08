Рейтинг міст, у яких мешкає найбільше мільярдерів

Аналітики консалтингової компанії Wealth-X назвали міста, де у 2019 році проживало найбільше людей, чий статок оцінюється у кілька мільярдів доларів. Розповідаємо, де у вас є значно більше шансів зустріти у кав'ярні справжнього багатія.

Відразу ж зауважимо, що першу позицію посіло місто у США. Вмощуйтесь зручніше та знайомтесь з рейтингом міст за кількістю найзаможніших людей, що мешкають у них.

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Отже, найбільше мільярдерам полюбився Нью-Йорк. Американське місто опинилось на першому місці мегаполісів, де живе найбільше мільярдерів. Загалом їх там 113 людей.

Перше місце у рейтингу посів Нью-Йорк

Далі за популярністю у заможних людей йдуть Гонконг (96 осіб), Сан-Франциско (77), Москва (73) і Лондон (66).

Також відомо, що у столиці Китаю Пекіні живе 57 мільярдерів, у Сінгапурі 45, в Лос-Анджелесі 44, в Дубаї 35, в бразильському Сан-Паулу 33 людини, в Стамбулі і Ханчжоу по 32 мільярдери, а в японській столиці Токіо – 30.

Зазначимо, що за період пандемії коронавірусу мільярдери стали ще заможнішими. Згідно з доповіддю, опублікованою Інститутом політичних досліджень (IPS), після 18 березня американські мільярдери розбагатіли на $ 565 млрд.

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