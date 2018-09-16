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Регулярні прогулянки захищають від серйозних захворювань

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Регулярні прогулянки / pexels

Вчені зі Школи охорони здоров'я Університету Буффало розповіли, що регулярні прогулянки можуть значно знизити ризик розвитку серцевої недостатності у літніх жінок.

За словами експертів, фізична активність, схоже, працює так само добре, як і лікарські препарати, знижуючи ризик виникнення двох підтипів серцевої недостатності, що важко піддаються лікуванню. Одна з них пов'язана з серцевими нападами, а інша з високим кров'яним тиском або діабетом. Йдеться про серцеві недостатності зі зменшеною фракцією викиду і збереженою фракцією викиду. Також підкреслюється, що вирішальне значення мають регулярність і кількість фізичної активності, а не її інтенсивність.

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Прогулянки знижують ризик розвитку серцевої недостатності - фото 276181
Прогулянки знижують ризик розвитку серцевої недостатності

Варто зазначити, що під час випробувань фахівці дослідили здоров’я у 137000 жінок у віці від 50 до 79 років. За 14 років спостереження було зафіксовано 2523 випадки серцевої недостатності – 451 випадок зі зменшеною фракцією викиду і 734 випадки зі збереженою фракцією викиду. Отримані дані показали, що частота розвитку серцевої недостатності знижувалася при збільшенні фізичної активності. Так, кожні додаткові 30-45 хвилин фізичної активності в день були пов'язані зі зменшенням ризику виникнення на 9% загальної серцевої недостатності, на 8% – серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду, на 10% – серцевої недостатності зі зменшеною фракцією викиду.

Вчені відзначають, що ходьба є найпопулярнішим видом фізичної активності серед літніх людей, а її користь для здоров'я не варто недооцінювати. Оскільки серцева недостатність набагато частіше зустрічається після 60 років, а її лікування є дуже складним і дорогим. Можливість запобігання розвитку хвороби шляхом підвищення рівня фізичної активності – зокрема, за рахунок ходьби – може принести хороші результати, кажуть медики.

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Джерело: healthvesti
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