Відмова від цих напоїв захистить вас від діабету

У всьому світі набирає обертів епідемія діабету другого типу, що викликається малорухливим способом життя й ожирінням. Відмова від вживання цих напоїв допоможе людям знизити ризик розвитку цього захворювання.

Існують ліки, які допомагають регулювати рівень цукру в крові. Однак людям, які зіткнулися з цією проблемою, часто рекомендують звертати увагу на харчування. Але не меншої уваги заслуговують і ті напої, які ми випиваємо.

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Наприклад, алкоголь може збільшити ризик діабету другого типу. Безпосередньо спиртне не пов'язане з хворобою, проте всі ці напої калорійні, вони призводять до набору зайвої ваги та негативного впливу на показники цукру в крові. Це не означає, що людина взагалі повинна відмовитися від алкоголю, проте його вживання слід обмежити для того, щоб в організму були сили повністю переробляти калорії, що надходять.

Природно, що таке ж негативне ставлення повинно поширюватися і на напої, які містять цукор. У першу чергу мова йде про газовану воду, яка дуже популярна. У цих напоях надзвичайно багато калорій, але не слід вважати дієтичну газовану воду без цукру більш корисною. Через неї, як і через використання штучних підсолоджувачів, в організмі виникає сильне почуття голоду, що загрожує переїданням. Те ж саме стосується і начебто корисних для здоров'я фруктових соків, що продаються в магазинах. На жаль, вони містять величезні дози цукру.

Усілякими коктейлями краще не зловживати

Так які ж напої все-таки будуть корисні людям, які бажають захистити себе від діабету? У першу чергу, це хороша і якісна вода. Ви можете готувати напої з фруктів і овочів в домашніх умовах за допомогою блендера. Навіть наш улюблений бабусин компот з ягід або узвар буде нормально сприйнятий організмом, якщо кількість цукру в ньому не досягне астрономічних пропорцій

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