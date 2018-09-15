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Цей сир надзвичайно корисно їсти перед сном
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Учені з Австралії поділилися думкою про те, що вживання "правильного" сиру буває дуже корисним на ніч. Виявляється, сир може допомагати боротися з безсонням і нічними жахіттями.
Австралійський сомнолог Ліза Артіс заявила про те, що багатьом людям варто почати їсти сир. За словами експерта, іноді ця звичка здатна навіть замінити собою необхідність приймати заспокійливі препарати.
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Зокрема, замість снодійного може принести неоціненну користь сир "Чеддер". У ньому не тільки міститься велика кількість триптофану, але також багато інших корисних мікроелементів, кальцію і білка.
"Невелика кількість сиру перед сном може врятувати від безсоння і нічних жахіть. У молочних продуктах міститься триптофан, який є хорошою живильною речовиною, що викликає сон", – зазначила Артіс.
Також сир "Чедер" завдяки своєму бактеріального складу допомагає захистити зуби від карієсу, додала науковець.
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