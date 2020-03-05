Регіну Тодоренко порівняли з Анджеліною Джолі

Телеведуча Регіна Тодоренко зачарувала новим образом, а фанати засипали красуню компліментами!

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.

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Нещодавно знаменитість виставила нове фото, позуючи перед зйомками шоу "Маска". Так, артистка приміряла чорну мінісукню з блискучими паєтками і оголеними плечима, похвалившись розкішною зачіскою "голлівудські локони" і ніжним вечірнім макіяжем.

Фоловери залишилися у захваті від жіночного образу Тодоренко: "Як завжди неперевершена!", "Ззаду дуже були схожі на Джолі".

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