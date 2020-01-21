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Регіна Тодоренко в бікіні захопила розкішним кадром

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Ведуча Регіна Тодоренко поділилася пікантним фото з Балі, а фанати залишилися в захваті!

Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram. Нещодавно знаменитість виставила архівний кадр з сонячного Балі, куди літала на зимові канікули з маленьким сином Михайлом.

І ще: Регіна Тодоренко поділилася інтимними деталями пікантної зйомки

Так, артистка позувала в білому бікіні серед пальм, присівши на бортик басейну з панорамним видом і засвітивши струнку фігуру. "Відпочинок триває чи вже на роботі? У нас з @vladtopalovofficial сьогодні перший знімальний день (точніше ніч) в цьому році. Вже і нічні зміни стали брати, зовсім знахабніли!", – поділилася емоціями Тодоренко. Фоловери не пройшли повз: "На цьому фото прекрасно все", "Шикарна", "Приголомшлива", "Красуня!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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