ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років

У часи, коли інтернет ще не був наскільки популярним, саме телевізійні програми були улюбленою розвагою. Однією із найяскравіших стала передача "Фабрика зірок", яка проіснувала 4 сезони. Дивіться, як змінилися випускники шоу та як склалася їхня доля!

"Фабрика зірок" є аналогом проєкту "Star Academy" телекомпанії "Ендемол". Ще в 2001 році таке шоу вийшло в Франції та Іспанії, а от українська "Фабрика" стартувала лише в 2007-му. У чотирьох сезонах співаки-початківці боролись за славу та любов глядачів.

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Саме "Фабрика" зробила популярними багатьох українських зірок, однак не всі зуміли протриматись на музичному Олімпі. Ми вирішили пригадати найяскравіших "фабрикантів".

"Фабрика зірок", 1 сезон

Ольга Цибульська

Саме Ольга разом з Олександром Бородянським здобула перемогу в шоу. Однак закохані через рік розійшлися, відповідно, і їхня група "Опасные связи" розпалася. На щастя для своїх шанувальників, Цибульська продовжила займатися музикою. Вона стала не тільки успішною сольною співачкою, а й популярною ведучою. Зараз 33-річна зірка також виховує сина разом з коханим чоловіком.

Даша Астаф'єва

Незаперечна володарка титулу найсексуальнішої учасниці "Фабрики зірок". Даша прийшла в проєкт вже в статусі зірки Playboy та улюблениці самого Г'ю Гефнера. Однак красуня мріяла також стати успішною співачкою, що й реалізувала після "Фабрики" в складі гурту NIKITA. Зараз Астаф'єва знімається в фільмах, грає в театрі, веде свій блог і займається сольною кар'єрою.

Діма Каднай

Цей товариський хлопець виділявся завжди: і зростом (191 см), і талантом. Під час гала-концертів рівних йому на сцені не було, адже сильний вокал і серйозні акторські здібності не залишилися непоміченими. Діма брав участь в першій Фабриці зірок, з якої, на жаль, вибув, хоча і встиг заробити собі величезну кількість шанувальників. Він також здобув "бронзу" в суперфіналі Фабрики. Зараз співак має власну групу KADNAY та часто тішить фанів новинками.

"Фабрика зірок", 2 сезон

Дантес & Олійник

Володимир Дантес & Вадим Олійник розділили перемогу на другій "Фабриці" з Максом Барських. Після тріумфу молоді та дещо ексцентричні хлопці впевнено почали завойовувати аудиторію. Дует увірвався в ефіри радіостанцій з піснею "Девочка Оля". Згодом співаки змінили назву на "ДіО.фільми" та випустили ще чимало хітів. Однак у 2014 році гурт розпався. Зараз Дантес став популярним телеведучим і блогером, зокрема він веде YouTube-канал "Муж Нади Дорофеевой" (а він справді з нею одружений!).

Вадим же продовжив сольну кар'єру, але колишню славу він втратив.

Макс Барських

Микола Бортник потужно увірвався в шоу-бізнес після перемоги в "Фабриці зірок". Усі добре пам'ятають, як юний співак у прямому ефірі порізав вени через нерозділене кохання до Світлани Лободи. Після цього випадку вони ще не раз виступали на одній сцені, а в 2017-му Барських під час спільного номера зненацька поцілував свою кумирку. Схоже, він справді мав почуття до Лободи, і в свій час це зіграло йому на руку. Зараз Макс Барських продовжує сольну кар'єру співака: активно знімає кліпи, випускає альбоми, а його пісні стають суперхітами.

Аліса Тарабарова

Фіналістка "Фабрики зірок" 2 після проєкту стала учасницею гурту REAL О, продюсеркою якого була Наталя Могилевська. Квартет дівчат стрімко здобув популярність, однак в 2012-му рудоволоса красуня вирішила розпочати сольну кар'єру. Вона повернулася до свого справжнього імені і тепер відома як Світлана. Співачка активно гастролює та при цьому виховує дитину.

Борис Апрель

Організаторам довелося порушити правила, щоб взяти епатажного Бориса Апрєля в шоу, адже на той момент Борису було всього 17 років. Однак харизматичний хлопець так вразив журі, що для нього вікове обмеження скасували. Юнак наскільки вирізнявся з-поміж учасників, що часто конфліктував з іншими, тож його не дуже любили.

Тим не менш, він дуже швидко завоював любов глядачів та став зіркою. На піку слави володар "бронзи" Фабрики пішов зі сцени. Буквально минулоріч він повернувся в Україні, але вже як співачка-трансгендер Зіанджа. Зірка взяла участь у вокальному шоу "Голос країни 8", потрапивши в команду Потапа, однак перемогти не зуміла.

Регіна Тодоренко

Після участі в шоу Регіна пробувала себе в музиці, виступаючи в групі REAL O. Також дівчина брала участь у російському "Голосі". Однак справжню популярність їй принесла роль ведучої тревел-шоу "Орел і Решка". Завзяту і відважну дівчину полюбила вся країна, а її тандем з Лесею Нікітюк називали чи не найкращою парою ведучих за всю історію шоу. На жаль, у 2017-му Регіна покинула проєкт. Натомість зірка відкрила власне шоу на росТБ, а також вийшла заміж за Влада Топалова та народила дитину.

Влад Дарвін

Владислав Приходько розпочав свою кар'єру саме з участі в "Фабриці" 2. На шоу народився сценічний псевдонім артиста Влад Дарвін, а після закінчення проєкту він став фронтменом гурту Darwin. Артист гучно заявив про себе в 2011 році, випустивши хіт "Ти — найкраща" зі співачкою Alyosha. При цьому Дарвін став не тільки успішним співаком, а й автором пісень. Він і досі пише хіти для українських зірок, зокрема Тіни Кароль, а також записує власні композиції.

"Фабрика зірок", 3 сезон

Стас Шурінс

Латвійський співак взяв участь у третій "Фабриці зірок" – і не прогадав. Перше місце в шоу забезпечило співаку хороший старт у музичній кар'єрі. Після перемоги Стас Шурінс відмовився від продюсерства Меладзе і самостійно зайнявся сольною творчістю. Не встиг співак відійти від "перегонів" на "Фабриці", як буквально відразу ж отримав пропозицію взяти участь у "Танцях з зірками", де теж переміг. Стас успішно займався музикою в Україні до 2014 року, потім переїхав до Німеччини через хворобу дружини. Там артист також взяв участь в німецькому "Голосі" і дійшов до фіналу. Зараз Шурінс знову почав співати і просувати свою творчість в Україні.

Еріка

Настя Кочетова стала фіналісткою проєктів "Фабрика зірок" 3 і "Фабрика зірок. Суперфінал". Хоча співачка й не виграла шоу, проте це не завадило їй збудувати успішну кар'єру. Спершу зірка виступала під псевдонімом Еріка, а віднедавна вона відома як MamaRika. Артистка випускає качові хіти та активно гастролює.

Брати Борисенки

Саша і Вова Борисенки відразу стали улюбленцями дівчат, які на кожному концерті закидали хлопців м'якими іграшками. Від'їздивши всеукраїнський тур, близнюки пройшли в "Фабрику. Суперфінал" і знову зібрали мільйони шанувальників. Їхні хіти тривалий час посідали перші місця в чартах. Однак після стрімкого успіху шалена популярність близнюків спала. У 2017-му брати Борисенки повернулися на сцену з оновленим репертуаром та назвою "Bro Borisenko Brothers". Хлопці випускають нові пісні, але вони суперхітами поки що не стають.

Олексій Матіас

Кучерявий красень із "Фабрики зірок" 3 прославився чудовим виконанням хітів Майкла Джексона. У шоу Олексій Саченок (Матіас – це сценічний псевдонім) посів друге місце, а після цього також взяв участь в "Фабриці зірок. Суперфінал", де здобув перемогу. 2010 року Матіас спробував удачу на відборі для Євробачення (3 місце), а в 2014-му переїхав до Лос-Анджелеса, США. Зараз співак повністю зник з поля зору та не випускає нових пісень.

Єва Бушміна

Співачка Єва Бушміна (Яна Швець) свою кар'єру розпочала з Естрадно-циркової академії, де навчалася з Настею Каменських. У "Фабриці" дівчина протягом трьох місяців йшла до перемоги, але посіла лише п'яте місце. Після проєкту ефектна білявка з потужним голосом отримала особисте запрошення від Костянтина Меладзе до гурту "ВІА Гра", де вона замінила Таню Котову. Зараз співачка кардинально змінила імідж та взяла нове сценічне ім'я – LAYAH.

Коля Серга

На кастингу "Фабрики" Серга був настільки яскравим, що зміг підкорити членів журі і пройти відбір, а потім, не володіючи видатними вокальними здібностями, здобути любов аудиторії і посісти 3 місце в реаліті-шоу. Протягом проєкту Коля демонстрував нестандартний стиль, артистичність та працьовитість. У "зірковому будинку" він написав низку нових пісень, а після проєкту вирушив у гастрольний тур по Україні.

Потім Серга брав участь у "Фабриці зірок. Суперфінал", але дістатися до фіналу йому не вдалося. Наступним етапом в житті екс-фабриканта була участь у "Новій хвилі-2011". Справжня ж популярність прийшла до артиста після того, як він став ведучим "Орла і решки". При цьому музику Коля не покинув та продовжив випускати пісні під псевдонімом The Коля.

Аліна Астровська

Своє зіркове життя дівчина почала у 2007 році, коли стартувала українська "Фабрика зірок". Перший кастинг вона провалила, але спробувала удачу через два роки і таки пройшла в шоу. На проєкті Астровська проявила себе талановитою артисткою. У 2012 році Аліна увійшла до складу учасників жіночої групи REAL O, де пропрацювала 5 років. Наступна ж хвиля популярності наздогнала красуню у 2018 році, коли вона стала ведучою "Орла и Решки". Зірка й зараз подорожує у тревел-шоу разом зі своїм напарником, теж "фабрикантом" Колею Сергою.

Санта Дімопулос

Ефектна українка з грецьким корінням прийшла на "Фабрику" в зірковому статусі, хоча особливої популярності не здобула. На той час дівчина вже працювала моделлю, була чемпіонкою світу з фітнесу, мала титул "Міс Україна Всесвіт-2006", а ще була дружиною ведучого Андрія Джеджули. На телешоу Дімопулос протрималася недовго і пішла задовго до фіналу. Тим не менш, Костянтин Меладзе згадав про Санту в 2011 році: на його запрошення дівчина замінила Надю Грановську у "ВІА Грі".

Через два роки Дімопулос почала сольну кар'єру, а в 2016-му знову стала учасницею гурту. У "Queens" зірка виступала близько року. Зараз Санта зосередилася на особистому житті: вона чекає дитину від свого другого чоловіка, бізнесмена Володимира Самсоненка. Також Дімополус виховує 10-річного сина Данієля від Джеджули.

Улюблені фінальні пісні "Фабрики":

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