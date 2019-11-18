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Танці з зірками Перші ластівки

Регіна Тодоренко змусила шанувальників обговорювати її груди

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Співачка Регіна Тодоренко похвалилася пишними формами. Шанувальники у захваті!

Українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко, яка зараз живе і працює в Москві, поділилася спокусливим кадром.

І ще: Регіна Тодоренко показала відверте фото з подругами

На знімку, який зірка опублікувала в Instagram, Тодоренко похвалилася своєю пишними грудьми. "Поклала всіх спати, тепер саме час прибратися і приготувати суп", – підписала пікантне фото Регіна. У коментарях багато фоловерів підтримали розмови зірки про будні мами, однак більшість не змогли пройти повз сексуального декольте телеведучої: "Ого, які груди", "Шикарно", "Неймовірна мамасіта", "Груди шикарні".

Читайте також: "Чуттєво і душевно": Могилевська оцінила кавер Тодоренко на свій український хіт (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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