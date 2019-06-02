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ЗНО Ліга Чемпіонів

Регіна Тодоренко поділилася інтимними деталями пікантної зйомки

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Молода зіркова мама Регіна Тодоренко не сидить на місці, а вражає своєю енергійністю та здатністю все встигати. Так, співачка показала шанувальникам закулісні кадри з гарячої фотосесії.

Регіна часто радує своїх підписників в Instagram спокусливими знімками. Цього разу зірка показала кілька ефектних кадрів з нової фотосесії для журналу ОК. Щоправда, красуня поділилася лише закулісними фото, продемонструвавши, як проходила відверта зйомка.

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Так, Тодоренко опублікувала кілька бекстейдж-знімків. На одному з них вона в смугастому зелено-чорному купальнику позує, лежачи на піску, а над нею стоїть фотограф з камерою.

"Так теж іноді доводиться працювати. Не те щоб я стомилася, просто пісок в трусах не завжди приємно", – з гумором прокоментувала знімок ведуча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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