Регіна Тодоренко у бікіні показала спокусливу фігуру

Українська ведуча Регіна Тодоренко поділилася на своїй сторінці в Instagram знімками в купальнику. Після пологів виглядає вона просто чудово!

Зірка відпочиває в Туреччині і ділиться з фоловерами знімками і історіями.

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Напередодні Тодоренко опублікувала фото в злитому блакитному купальнику з глибоким декольте. Також співачка поскаржилася на свою фігуру після пологів. Вона написала, що їй хотілося відретушувати знімок "при вигляді зайвого жиру на боках".

Шанувальники зірки розділилися на два табори: одні підтримали Тодоренко, написавши, що всім би так "кволо" виглядати після пологів. Інші розкритикували зірку через неідеальну фігуру і целюліт. Вони порадили їй приховувати недоліки, а не виставляти їх напоказ.

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