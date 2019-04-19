Регіна Тодоренко вперше показала обличчя сина

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, чоловіком якої є російський співак Влад Топалов, вперше показала обличчя свого малюка – сина Михайла. Знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram у розділі stories.

Зіркова пара досі приховувала обличчя дитини, не показуючи його широкій публіці і не виходячи з ним на публіку. Однак недавно Регіна опублікувала знімок, на якому випадково опинився малюк. Зокрема, на фото зображена дівчина, яка робить масаж маленькому Михайлу.

І ще: Маша Єфросиніна знялася топлес заради свого бренду

При цьому у кадр потрапив також великий сімейний портрет Тодоренко, Топалова та їхнього сина, який висить на стіні за дівчиною. На цій картині і можна розгледіти обличчя первістка телеведучої.

Читайте також: Настя Каменських позувала у сукні на голе тіло