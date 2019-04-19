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Регіна Тодоренко вперше показала обличчя сина

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Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, чоловіком якої є російський співак Влад Топалов, вперше показала обличчя свого малюка – сина Михайла. Знімок з'явився на сторінці знаменитості в Instagram у розділі stories.

Зіркова пара досі приховувала обличчя дитини, не показуючи його широкій публіці і не виходячи з ним на публіку. Однак недавно Регіна опублікувала знімок, на якому випадково опинився малюк. Зокрема, на фото зображена дівчина, яка робить масаж маленькому Михайлу.

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При цьому у кадр потрапив також великий сімейний портрет Тодоренко, Топалова та їхнього сина, який висить на стіні за дівчиною. На цій картині і можна розгледіти обличчя первістка телеведучої.

Регіна Тодоренко вперше показала обличчя сина - фото 322453

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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