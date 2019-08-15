Регіна Тодоренко показала відверте фото з подругами

Ведуча Регіна Тодоренко поділилася знімком з дівич-вечора. Зірка разом з подругами позує в купальнику з відвертим декольте.

Українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко показала фото у відвертому купальнику. Знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

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Судячи з усього, знімок зроблений під час дівич-вечора перед весіллям зі співаком Владом Топаловим. Свято пройшло влітку 2019 року в Італії. На фото Тодоренко сидить на шезлонгу, зігнувши ноги в колінах. Зірка одягнена в злитий білий купальник з відвертим вирізом в зоні декольте, прикрашений декоративними заклепками.

По обидва боки від співачки розташувалися три подруги в роздільних зелених купальниках. У коментарях Тодоренко запитала фоловерів, де вони встигли побувати за літо і похвалилася, що сама була в Маса Лубренсі, Сорренто, на Криті і в Одесі.

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