Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Регіна Тодоренко розбурхала мережу оголеним фото

  • 42
Регіна Тодоренко - фото 1
Регіна Тодоренко / instagram

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками пікантним пляжним кадром. Шанувальники оцінили спокусливу фігуру артистки.

Так, гаряче фото Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому красуня позувала в купальнику коралового кольору, який підкреслив її струнку та звабливу фігуру.

І ще: Напівгола Катя Осадча вразила шанувальників гарячим знімком

"Ще раз повторюся, як я люблю Грецію, острів Крит. З відпустки привезла не тільки радість, а й додаткові боки, які старанно від'їдаються, поглинаючи все, що дають на фуршеті", – написала Тодоренко.

Шанувальники захопилися фігурою Тодоренко і засипали її компліментами.

Читайте також: Леся Нікітюк в ефектному міні підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 639
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 564
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1621902
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз