Регіна Тодоренко розбурхала мережу оголеним фото

Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками пікантним пляжним кадром. Шанувальники оцінили спокусливу фігуру артистки.

Так, гаряче фото Регіна Тодоренко опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому красуня позувала в купальнику коралового кольору, який підкреслив її струнку та звабливу фігуру.

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"Ще раз повторюся, як я люблю Грецію, острів Крит. З відпустки привезла не тільки радість, а й додаткові боки, які старанно від'їдаються, поглинаючи все, що дають на фуршеті", – написала Тодоренко.

Шанувальники захопилися фігурою Тодоренко і засипали її компліментами.

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