Регіна Тодоренко після скандалу показала нове фото

Співачка Регіна Тодоренко порадувала шанувальників яскравим фото в соцмережі. Фоловери у захваті!

Нещодавно красуня вляпалася в скандал через свої висловлювання з приводу домашнього насильства, але, схоже, пристрасті вщухли, і вона повернулася до звичного життя і яскравих постів в Інстаграмі.

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Цього разу Регіна показала у соцмережі миле фото, а в підписі до нього заінтригувала новим відео. На знімку телезірка відображена біля дзеркала, вона з усмішкою дивиться на своє відображення. На ній блакитне плаття в дрібний горошок цікавого фасону, яке красиво підкреслило струнку фігуру. Її волосся акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

"На численні прохання скоро покажу відео з б'юті-засобами, за допомогою яких можна зробити такий makeUp". Захоплені фанати не пройшли повз, і почали активно обговорювати публікацію зірки.

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