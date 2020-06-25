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Модель показала свої реальні фото і викликала захват фанатів

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Блогерка показала залаштунки Інстаграму - фото 1
Блогерка показала залаштунки Інстаграму / instagram.com/rianne.meijer

Модель з Нідерландів вирішила зламати всі стереотипи та ділитись не лише ідеальними фото, а й кадрами звичайних буднів. І тепер у неї ще більше фанатів!

Знайомтесь, Ріанна Мейер - популярна Instagram-блогерка з Амстердаму, за якою стежать майже 700 тисяч осіб. І справа не лише в тому, що вона красива та цікава дівчина. В одному з інтерв'ю Ріанна розповіла, що на створення контенту йде чимало часу: від вибору ідеального ракурсу та пози і до ретуші. Тому вона вирішила прочинити залаштунки блогерського життя та показати не тільки ідеальну картинку, а й звичайні будні.

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"Я хочу показати, що фото, які люди бачать в Instagram, особливо від фрілансерів, ніколи не бувають справжніми. Я отримала коментарі від тисячі людей. Чимало хто подякував мені за це, що я поділилась цими фото, хтось не впізнав мене. Вони ніколи не бачили нічого подібного раніше в Instagram", – зазначила Рі.

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Модель показала свої реальні фото і викликала захват фанатів - фото 412261

Джерело фото: instagram.com/rianne.meijer

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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