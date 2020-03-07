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Регіна Тодоренко перетворилася на Джеймса Бонда: стильне фото
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Телеведуча Регіна Тодоренко постала перед шанувальниками у несподіваному образі, залишивши їх в захваті.
Відома українська телеведуча і співачка Регіна Тодоренко часто привертає увагу фанатів незвичайними постами в Instagram.
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Нещодавно знаменитість виставила нове фото, позуючи перед зйомками шоу, назву якого поки не видала шанувальникам. Так, артистка приміряла чорний костюм, білу блузу і тоненьку краватку, доповнивши образ зачіскою з волоссям, зібраним у високий хвіст, ніжним макіяжем і масивними сережками.
"Сьогодні знімаємо нове шоу!", – заінтригувала Тодоренко. Фоловери не пройшли повз, залишившись в захваті і порівнявши лук красуні з образом Джеймса Бонда.
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