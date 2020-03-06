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Дженніфер Лопес зняла на відео свою реальну фігуру

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Дженніфер Лопес показала реальну фігуру - фото 1
Дженніфер Лопес показала реальну фігуру

Зірка Дженніфер Лопес не припиняє вражати своїм розкішним виглядом, адже може дозволити собі найвідвертіші вбрання. А недавнє відео з Джей Ло в купальнику розбурхало мережу!

50-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес активно працює над своєю кар'єрою, а також знаходить час для сімейного життя та свого профілю в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більш як 114 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже Джей Ло ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів, проєктів, а також своїх звичайних буднів.

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Зараз у співачки невеликий вікенд, тож вона насолоджується відпочинком на побережжі. Звісно ж, не обійшлось і без гарячого образу в купальнику. Джей Ло не просто зробила фото ефектної фігури, а й зняла себе на відео. І понад 10 мільйонів переглядів можна вважати найкращим компліментом для зірки, яка не планує старіти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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