Reebok представила бюджетні "рослинні" кросівки

Американський бренд спортивного одягу і аксесуарів Reebok заявив, що восени пустить в продаж екологічні кросівки Floatride GROW. Спортивне взуття повністю виконане на основі рослинних і екологічно безпечних матеріалів.

Нова модель кросівок позиціонується як бігова. Взуття виготовлене переважно з піни водоростей сімейства bloom і деяких інших схожих матеріалів. Судячи з представлених знімків, кросівки матимуть кремовий колір з золотистими вставками.

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Також у Reebok заявили, що особливу увагу приділили екоустілці. Вона буде адаптуватися до особливостей ступні. Вартість "рослинних" кросівок в компанії не назвали. Але експерти припускають, що ціна буде доступною, оскільки модель розрахована на покупців із середнім бюджетом.

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