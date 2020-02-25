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Євробачення

Антитренди: що знову стало модним?

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Мода 2020 - фото 1
Мода 2020 / elenapokalitsina

Мода, як відомо, циклічна. А значить, те, що ви відклали на дальню полицю шафи кілька років тому, вже сьогодні може бути знову модним і актуальним.

Сумка і взуття одного кольору

Одне або інше ви точно відклали якомога далі, адже ще недавно стилісти нам говорили, що сумку і взуття одного кольору носити не модно. Часи змінюються, і тепер однотонні речі можна носити не тільки по двоє: можна складати цілі монохромні образи і бути в тренді!

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Перли

Саме час запозичити у бабусі її ошатне перлове намисто, і, не боячись, поєднувати його з чорним гольфом або іншими повсякденними речами. Прикраси з бісеру одні з найактуальніших, і відкладати їх точно не варто.

Антитренди: що знову стало модним? - фото 388361

Ремені

Пам'ятайте, ще років п'ять тому оперізувати ременем блузи або сукні вважалося поганим тоном? Робили це тільки жінки у віці, і то для того, щоб підкреслити непомітну талію. Але епоха тотального оверсайз пройшла, і її змінила свобода: хочете, носите піджак в "чоловічому" стилі без пояса, хочете, підкресліть ременем фігуру.

Антитренди: що знову стало модним? - фото 388362

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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