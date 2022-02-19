Redmi K50 Gaming Edition розпакували та показали, як він виглядає наживо

Незабаром після прем'єри Redmi K50 Gaming Edition у мережі почали з'являтись огляди ігрового флагмана. Серед перших новинку придбали журналісти порталу Gizmochina.

Вони оцінили комплектацію, дизайн та інші особливості гаджета, опублікувавши свої враження у форматі відеоролика. Дивіться коротенький огляд на Redmi K50 Gaming Edition.

Це цікаво: Напередодні анонсу у мережі з'явилися реальні фото смартфона POCO X4 Pro

Попри сформований тренд, флагманський смартфон з процесором Snapdragon 8 Gen 1 поставляється у комплекті із зарядним пристроєм. Потужність аксесуара складає 120 Вт. І, як запевняє виробник, він повністю "розгойдує" батарею на 4700 мАг всього за 17 хвилин і підтримує швидку зарядку навіть під час ігрових сесій. Крім того, у коробці лежить прозорий силіконовий чохол.

На верхній грані розташований ІЧ-порт для керування різною побутовою технікою. Крім того, на корпусі пристрою знайшлося місце для чотирьох динаміків та ігрових курків із висувним механізмом. Сканер відбитків пальців вбудований у кнопку увімкнення гаджета. До складу блоку основної камери увійшли 64-мегапіксельний головний датчик Sony IMX686 і два допоміжні з роздільною здатністю 8 Мп (ультраширококутна оптика) та 2 Мп (макрооб'єктив).

6,67-дюймовий плоский OLED-дисплей апарата отримав частоту оновлення 120 Гц, роздільну здатність Full HD+ та підтримку стандарту HDR10+. Використання ШІМ-затемнення з частотою 1920 Гц, як запевняє виробник, дозволяє мінімізувати ефект мерехтіння навіть при зниженні яскравості підсвічування. Ще однією особливістю моделі стала можливість ручного налаштування чутливості сенсора для покращення ігрового досвіду.

Ціна Redmi K50 Gaming Edition у Китаї стартує з позначки $520 за конфігурацію 8/128 ГБ.

Читайте також: OnePlus Nord CE 2: представлено бюджетний смартфон з фішками флагманів