Напередодні анонсу у мережі з'явилися реальні фото смартфона POCO X4 Pro

Ще до презентації новинка POCO потрапила до рук журналіста німецького порталу SmartDroid. Не чекаючи офіційного заходу, він опублікував не тільки ключові характеристики, але й серію фотографій з демонстрацією дизайну гаджета середнього класу.

Відповідно до джерела, POCO X4 Pro отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей. У ньому передбачений невеликий отвір для селфі-модуля. А сама матриця має роздільну здатність Full HD+ та частоту оновлення 120 Гц, пише NotebookCheck.

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Точну модель процесора автор публікації не вказав, але судячи з характеристик (2 ядра Cortex-A78 і шість Cortex-A55, GPU Adreno 619), йдеться про Snapdragon 695. У гаджета 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті, а місткість його акумулятора становить 5000 мАг.

До складу основної камери смартфона входить головний датчик зображення на 108 Мп (Samsung S5KHM2). Оптичної стабілізації немає, а в автоматичному режимі, за словами журналіста, зйомка ведеться у повній роздільній здатності. Сам модуль виконаний у формі широкої смуги на всю ширину корпусу. Характеристики решти двох сенсорів не уточнюються. Ще однією особливістю моделі стала функція швидкого заряджання від 67-ватного блоку живлення.

Працює новинка під керуванням фірмової прошивки MIUI 13 на базі Android 11. Журналіст зазначив, що за замовчуванням перемикач частоти оновлення екрана встановлений у положення 60 Гц, хоча смартфон без особливих проблем справлявся і з максимальним значенням. Дата презентації та ціна POCO X4 Pro виробником ще не оголошені.

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