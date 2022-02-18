OnePlus Nord CE 2: представлено бюджетний смартфон з фішками флагманів

У четвер, 17 лютого, відбулася презентація нового смартфона середнього класу OnePlus Nord CE 2. На відміну від попередника, пристрій отримав підтримку швидкої зарядки, потужніший процесор і слот для картки microSD.

OnePlus Nord CE 2 оснастили 6,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD, частотою оновлення 90 Гц та захисним склом Gorilla Glass 5. Про це розповідає GSM Arena.

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За продуктивність смартфона відповідає процесор MediaTek Dimensity 900 у поєднанні з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем UFS 2.2 об'ємом 128 ГБ із можливістю розширення.

Пристрій отримав подвійний акумулятор загальною місткістю 4500 мАг з підтримкою 65-ватної швидкої зарядки SuperVOOC, здатною "заправити" батарею новинки від 0 до 100% всього за 32 хвилини. Тильна камера гаджета охоплює три сенсори: основний на 64 Мп, надширококутний на 8 Мп та макрооб'єктив на 2 Мп. Фронтальна камера отримала 16-мегапіксельний датчик. За безпеку апарата відповідає оптичний підекранний сканер відбитків пальців.

Технічні характеристики OnePlus Nord CE 2:

Дисплей: AMOLED, 6,43", 2400х1080, 90 Гц

AMOLED, 6,43", 2400х1080, 90 Гц Чипсет: MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ

6/8 ГБ Вбудована пам'ять: 128 ГБ, UFS 2.2

128 ГБ, UFS 2.2 Основна камера: 64 Мп (f/1.7) + 8 Мп (ультраширококутний, f/2.2) + 2 Мп (макрооб'єктив, f/2.4)

64 Мп (f/1.7) + 8 Мп (ультраширококутний, f/2.2) + 2 Мп (макрооб'єктив, f/2.4) Фронтальна камера: 16 Мп (f/2.4)

16 Мп (f/2.4) Акумулятор: 4500 мАг, SuperVOOC потужністю 65 Вт

4500 мАг, SuperVOOC потужністю 65 Вт Безпека: оптичний сканер відбитків пальців на екрані

оптичний сканер відбитків пальців на екрані ОС: Android 11 з інтерфейсом OxygenOS 11.0

Android 11 з інтерфейсом OxygenOS 11.0 Зв'язок: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS Роз'єми: USB Type-C, 3,5 мм аудіороз'єм, слот для картки microSD

USB Type-C, 3,5 мм аудіороз'єм, слот для картки microSD Розміри: 160,6 х 73,2 х 7,8 мм

160,6 х 73,2 х 7,8 мм Вага: 173 г

Новинка доступна у двох колірних варіантах: Grey Mirror та Bahama Blue. Оформити попереднє замовлення на OnePlus Nord CE 2 можна буде вже з 3 березня, а у продаж смартфон надійде 10 березня. Очікується, що на європейський ринок вийде лише версія пристрою з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті за ціною €349.

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