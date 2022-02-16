Представлено Redmi K50 Gaming Edition: бюджетний смартфон для геймерів

Бренд Redmi представив свій новий флагманський смартфон – модель K50 Gaming Edition. Гаджет, про що свідчить назва, орієнтований на геймерську аудиторію. Технічні характеристики та ціни на новинку читайте на Радіо MAXIMUM!

Redmi K50 Gaming Edition примітний потужним процесором, доповненим просунутою системою охолодження, а також екраном з високою частотою оновлення. Також він отримав функцію швидкого заряджання, здатну "розкачати" батарею за лічені хвилини, пише GSM Arena.

Це цікаво: Exynos проти Snapdragon: дві версії Samsung Galaxy S22 Ultra порівняли у тестах

Обличчям Redmi K50 Gaming Edition став 6,67-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та отвором вгорі по центру для 20-мегапіксельної фронталки Sony IMX596. Частота оновлення екрана новинки становить 120 Гц, а частота відгуку сенсора – 480 Гц. Крім того, дисплейний модуль підтримує 10-бітну глибину кольору та прикритий від подряпин захисним склом Gorilla Glass Victus.

За продуктивність смартфона відповідає процесор Snapdragon 8 Gen 1 з фірмовою системою охолодження на базі двох випарних камер із загальною площею розсіювання тепла 4860 мм2. Обсяг його оперативної пам'яті становить 8 або 12 ГБ, накопичувач стандарту UFS 3.1 – 128 або 256 ГБ у різних конфігураціях. Пристрій орієнтований на мобільний геймінг. Крім висувних курків, він оснащений лінійним вібромотором для покращення тактильної віддачі.

Попри місткий акумулятор (4700 мАг), товщина корпусу гаджета з бічним сканером відбитків пальців становить лише 8,5 мм. Підтримка 120-ватного блока живлення забезпечує повну зарядку апарата за 17 хвилин. На задній кришці пристрою розмістилася потрійна основна камера з датчиками на 64 (Sony IMX686), 8 (надширококутний об'єктив, 120°) та 2 Мп (макромодуль).

Redmi K50 Gaming Edition працює під управлінням прошивки MIUI 13 на основі Android 12. Серед інших особливостей моделі виробник відзначає стереодинаміки JBL з підтримкою Dolby Atmos, модуль Wi-Fi 6, технологію високоточного широкосмугового пошуку (UWB), а також ІЧ-порт для керування побутовою технікою. Є у новинки та класичний 3,5-мм роз'єм для навушників.

Ціна смартфона в модифікації 8/128 ГБ становить $520, версія 12/128 ГБ коштує $567, а гаджет з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ обійдеться покупцям у $614. Крім того, компанія випустить обмеженим тиражем 10 000 одиниць спеціальну версію апарату під назвою Redmi K50 Champion Edition, розроблену спільно з дизайнерами команди Mercedes-AMG F1. Новинка у конфігурації 12/256 ГБ оцінена у $662.

У продаж у Китаї усі версії смартфона надійдуть 18 лютого 2022 року.

Читайте також: Смартфон мрії: дизайнер показав, як би міг виглядати iPhone у форматі жабки