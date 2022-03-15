Редакторка російського каналу закликала зупинити війну, зірвавши прямий ефір: відео

У прямий ефір вечірньої програми "Время" на російському пропагандистському "Першому каналі" увірвалася дівчина із закликом зупинити війну проти України.

Як видно з відео, коли ведуча Катерина Андрєєва говорила про санкції, Марина Овсяннікова з'явилася на кадрі з плакатом. На ньому були намальовані прапори України та Росії й написано: "Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть". Водночас дівчина кілька разів повторила: "Зупиніть війну! Ні війні!". Після цих слів пропагандисти одразу ж пустили в ефір сюжет про санкції.

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Пізніше з'ясувалося, що сміливою дівчиною виявилася співробітниця того самого "Першого каналу". Марина Овсяннікова працює там редакторкою.

У мережі також з'явився ролик, у якому вона пояснила свій вчинок та заявила, що Росія є агресором в Україні, а відповідальність за геноцид українського народу лежить на Путіні.

На жаль, останні роки я працював на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. Мені дуже соромно, – розповіла Овсяннікова.

За таку витівку Овсянніковій загрожує адміністративна відповідальність.

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