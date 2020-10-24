Речі з жіночого гардероба, що вже стали класикою

У гардеробі кожної дівчини є речі, які відповідають останнім трендам сезону, як, наприклад, пуховик сріблястого кольору. А є одяг, що роками не виходить з моди і називається класикою.

Пальто

Ось уже кілька сезонів поспіль пальто залишається незамінним верхнім одягом, що можна поєднувати абсолютно з будь-якими речами і взуттям. Навіть голлівудські зірки вже звикли носити об'ємні пальта оверсайз з кросівками та спортивними худі.

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Сорочка в клітинку

Тепла сорочка в клітку ось уже кілька сезонів поспіль б'є всі рекорди популярності. Ви можете надіти її під верхній одяг, а також носити як верхній одяг в теплішу пору року. Ще один варіант: довгу сорочку в клітку доповніть поясом і носіть як плаття.

Худі

Тепла кофта з капюшоном, або як її ще називають худі, толстовка, вже давно перестала бути тільки спортивним одягом. Її носять з джинсами, спідницями, самостійно.

Кросівки

Кросівки і кеди давно вже перестали бути взуттям для пробіжки або спортзалу. Тепер в них можна піти і на побачення, і на ділову зустріч (з костюмом), і в офіс, якщо у вас немає строгого офісного дрес-коду.

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