Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки

Сьогодні, 21 жовтня, зірці реаліті, королеві епатажу, дружині Каньє Веста і просто сексуальній красуні виповнюється 40 років. З нагоди дня народження Кім пропонуємо вам оцінити її найсексуальніші виходи!

Кім Кардашян народилася в родині відомого адвоката, вихідця з Вірменії та світської левиці, наполовину шотландки і голландки 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі.

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Навчалася Кардашян в хорошій школі Беверлі-Хіллс, на шістнадцятиріччя у подарунок отримала дорогий автомобіль, але, попри це прагнула заробляти самостійно. У старших класах дівчина працювала в музичній рекламній фірмі свого батька, в 18 років разом із сестрами відкрила бутік одягу та аксесуарів для жінок.

У нульових про неї заговорив увесь світ. Щоправда, з інтонацією швидше глузливою, ніж захопленою. Такою була доля особистої асистентки Періс Хілтон. Цю не дуже почесну посаду Кім займала з 2003-го по 2006-й. У тіні подруги і колишньої роботодавиці Кім залишалася до 2007 року. А потім з'явилося знамените Keeping Up With Kardashians, яке вийшло на екрани якраз таки у 2007.

В цілому до 2011 року Кім практично не змінювалася: хіба що несміливо експериментувала з укладками: то на правий бік волосся укладе, то на лівий. Наріжним каменем її гардеробу і раніше залишалися сукні вище коліна: часто оксамитові і з леопардовим принтом. Ну і звичайно ж незмінні туфлі на гігантській платформі і підборах і мініатюрні клатчі: масивні сумки залишилися в минулому разом з Періс Хілтон.

Що ж стосується особистого життя, в період з 2000 по 2004 рік Кардашян була дружиною продюсера Деймона Томаса. У 2011 році стала дружиною баскетболіста Кріса Хамфріса, з яким розлучилася в 2013 році. Третім чоловіком зірки став музикант Каньє Вест. Сьогодні у Кім 190 мільйонів фоловерів в Instagram, 13 років зйомки в реаліті-шоу, лінія косметики... Сьогодні ми вітаємо Кім зі святом і розглядаємо її найбільш знакові виходи за останню декаду!

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