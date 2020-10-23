55-річна Брук Шилдс захопила фігурою в бікіні

Модель Брук Шилдс дала велике інтерв'ю People, в якому розповіла, що ідею носити бікіні їй підказали дочки. Актриса зізналася, що раніше вважала за краще закриті купальні костюми, проте все змінилося.

"Мої дочки вирішили, величезні купальники – це смішно. Я подивилася на себе їх очима і просто прийняла себе, свої пишні стегна. Звернула увагу на частини тіла, на яких я раніше просто не хотіла зосереджуватися. Мені 55, і я впевнена, що жінок старших 50 ще не можна списувати з рахунків. Я думаю, що це тільки початок", – сказала вона.

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Тепер зірка все частіше демонструє свою підтягнуту фігуру в бікіні в Інстаграмі. Знаменитість, яка нещодавно підписала контракт з агентством IMG Models, розповіла, як їй вдається підтримувати стрункість.

"Раніше я приводила себе в форму, беручи участь в бродвейських шоу вісім разів на тиждень, але я завжди робила це для шоу або для роботи, тому що камера не завжди добра до твоєї фігурі", – додала Брук.

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