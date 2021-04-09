Речі, які остаточно і безповоротно вийшли з моди

Сезон весна-літо 2021 отримав базовий список антитрендів. Розповідаємо, який одяг виходить з моди, а також які альтернативи можна знайти цьогоріч.

Натуральне хутро

Якщо і є щось більш недоречне у 2021 році, то це використання натурального хутра. Етична мода – екологічно чисті матеріали, мінімум викидів і турбота про тварин – головна мета сучасної fasion-індустрії. Передові модні будинки приєднуються до руху fur-free, а ми пропалюємо поглядами всіх, хто, заради свого (сумнівного) аутфіту, нехтує життям тварин, пише dnevniq.

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Приталені блузи

Немає потреби пояснювати, що головна особливість сучасної моди – відчуття комфорту і впевненості в своєму зовнішньому вигляді. А надто обтягуючі блузки та сорочки тому протилежність (особливо, якщо це ще й модель з басками). По-перше, вони виглядають неактуально. По-друге, вони сковують рухи і спотворюють природні пропорції тіла.

Коротке плаття-дзвіночок

Різноманітність трендових суконь 2021 широка. Але що точно не входить в цей список – мінісукня зі спідницею-дзвінком. Старомодний фасон не підкреслить ні твою фігуру, ні твоє почуття стилю. Заміни його на більш класичні варіанти: плаття на запах, міді з плісированою спідницею або міні з виразним ліфом.

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