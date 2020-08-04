Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно

Пропонуємо вам приготувати улюблені сирники. За цим рецептом вони виходять завжди неймовірно смачними, пишними, м'якими і дуже ніжними, добре тримають форму і не розпливаються на пательні.

Продукти:

Сир жирний 500 г

Яйце 1 шт.

Цукор 2 ст. ложки

Ванілін 1 г

Сіль 1 щіпка

Олія ​​для смаження

Борошно 3 ст. ложки + 2 ст. ложки (для панірування)

Цукрова пудра за смаком

Сметана за смаком

Як приготувати ідеальні сирники:

У миску кладемо сир, додаємо яйце, цукор, ванілін або ванільний цукор і сіль.Все перемішуємо. Додаємо борошно і знову перемішуємо. Ложкою набираємо трохи сирної маси, опускаємо в борошно і, добре обсипаючи борошном, формуємо сирники. Зайве борошно прибираємо і викладаємо на дошку, присипану борошном. У сковороді розігріваємо трохи олії. Викладаємо сирники в розігріту олію. Обсмажуємо сирники на помірному вогні до рум'яного кольору з двох сторін. Знімаємо сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Сирники з сиру готові, посипаємо їх цукровою пудрою і подаємо зі сметаною. Смачного!

Це цікаво: Готуємо ідеальну смажену картоплю: 8 порад