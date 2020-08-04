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Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно

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Сирники - фото 1
Сирники / blog

Пропонуємо вам приготувати улюблені сирники. За цим рецептом вони виходять завжди неймовірно смачними, пишними, м'якими і дуже ніжними, добре тримають форму і не розпливаються на пательні.

Продукти:

  • Сир жирний 500 г
  • Яйце 1 шт.
  • Цукор 2 ст. ложки
  • Ванілін 1 г
  • Сіль 1 щіпка
  • Олія ​​для смаження
  • Борошно 3 ст. ложки + 2 ст. ложки (для панірування)
  • Цукрова пудра за смаком
  • Сметана за смаком

Як приготувати ідеальні сирники:

  1. У миску кладемо сир, додаємо яйце, цукор, ванілін або ванільний цукор і сіль.Все перемішуємо. Додаємо борошно і знову перемішуємо.
  2. Ложкою набираємо трохи сирної маси, опускаємо в борошно і, добре обсипаючи борошном, формуємо сирники. Зайве борошно прибираємо і викладаємо на дошку, присипану борошном. У сковороді розігріваємо трохи олії. Викладаємо сирники в розігріту олію.
  3. Обсмажуємо сирники на помірному вогні до рум'яного кольору з двох сторін. Знімаємо сирники на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії. Сирники з сиру готові, посипаємо їх цукровою пудрою і подаємо зі сметаною. Смачного!
Як приготувати ідеальні сирники: виходить дуже смачно - фото 419236

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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