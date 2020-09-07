Рецепт курячих стегон з апельсинами набирає популярності у мережі

Курочка, запечена з апельсином, – це дуже красива ніжна й ароматна страва, прекрасно підходить і для святкового столу, і на кожен день.

Нам знадобиться: стегна курячі 2-6 шт., апельсин 2 шт., мед 1 ч. л., цибуля ріпчаста 1 шт., часник 2 зубчики, яблуко 1 шт., імбир мелений, чорний перець за смаком, сіль за смаком, трави італійські.

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Як приготувати смачні курячі стегна: Промиваємо стегенця, обсушуємо і солимо. Приготуємо маринад. Промиваємо гарячою водою апельсини. Беремо один апельсин, знімаємо з нього цедру і вичавлюємо сік. Змішуємо сік і цедру в мисці. Додаємо в апельсиновий сік чорний мелений перець, імбир, натертий часник, італійські трави. Додаємо чайну ложку рідкого меду.

Заливаємо стегенця маринадом, залишаємо маринуватися на 30 хвилин. Очищаємо цибулю та нарізаємо великими скибочками. Промиваємо яблуко, видаляємо серцевину, нарізаємо його скибочками. Нарізаємо другий апельсин кільцями і часточками.

Наливаємо в форму для запікання трохи рафінованої соняшникової олії, викладаємо стегенця разом з маринадом і цибулю. Викладаємо на кожне куряче стегенце колечка апельсину, а решту часточок апельсину і часточки яблука викладаємо в порожні місця поруч зі стегенцями.

Запікаємо стегенця при 200 градусах. Запікаємо курячі стегенця 40 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділився. Готові стегна викладаємо на тарелю разом з кільцями апельсину, а поруч викладаємо часточки яблук. Смачного!

Як приготувати смачні курячі стегна

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