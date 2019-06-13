Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку

Окрошка – поживний, вітамінний і чудово освіжаючий у літню спеку суп. Готувати окрошку вдома дуже просто, а варіантів її приготування існує незліченна кількість. Рецепти смачної окрошки із задоволенням пропонує Радіо МАКСИМУМ.

Що таке окрошка? Це старовинна страва, більш відома, як "холодний суп". Існує багато версій з приводу історії створення холодного супу, але тільки одна з них вважається найбільш правдоподібною. Багато істориків сходяться на тому, що готувати освіжаючий суп вперше почали на Русі після введення християнства. Збереглися літописи, в яких князь Володимир, в 989 році наказав роздати селянам "їжу, мед і квас".

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Дозволити собі готувати ситні дорогі страви прості люди не могли, тому вони придумали дешевий аналог супу з мінімальним набором інгредієнтів, до складу якого входили всього лише квас, редька, цибуля.

Якщо говорити про класичну окрошку, то калорій в ній буде небагато, всього лише 57 ккал/100 г,

тому окрошка чудово підходить для схуднення. Пропонуємо вам декілька смачних рецептів окрошки в нашій постійній рубриці Енциклопедія їжі.

Окрошка на кефірі класична

Інгредієнти:

300 г відвареного філе яловичини

500 мл кефіру

1 редька

2 картоплини

1 огірок

4 яйця

зелена цибуля

сіль за смаком

Рецепт приготування окрошки на кефірі класичної / maximum.fm

Рецепт приготування окрошки на кефірі класичної:

Картоплю відварити в шкірці, остудити і порізати на кубики. Огірок і яловичину нарізати так само. Редьку помити і очистити, натерти на крупній тертці, цибулю дрібно нашаткувати. Всі компоненти окрошки змішати, посолити і залити кефіром. При подачі на стіл в кожну тарілку покласти нарізане четвертинками яйце.

Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.

Окрошка на квасі

Інгредієнти:

квас хлібний 1,5 л

картопля 500 г

варена ковбаса 300 г

яйце куряче 3 штуки

редис 200 г

зелень за смаком

сметана 500 г

огірки 300 г

сіль за смаком

солодкий перець 1 штука

Рецепт приготування окрошки на квасі / maximum.fm

Рецепт приготування окрошки на квасі:

Картоплю відварити до готовності. Остудити, почистити. Нарізати кубиками. Ковбасу нарізати кубиками. Яйця нарізати кубиками. Редис тонко нарізати. Огірки нарізати кубиками. Зелень дрібно нарізати. Змішати картоплю, ковбасу, яйця, редис, огірки. Посолити, поперчити. Викласти в тарілки. Залити квасом, посипати зеленню. Подавати охолодженою зі сметаною.

Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.

Окрошка грибника

Інгредієнти:

квас хлібний 1 л

гриби солоні 300 г

картопля відварна 2 шт.

морква 2 шт.

цибуля зелена 75 г

огірки свіжі 1 шт.

сметана 0.5 склянки

яйця відварні 1 шт.

гірчиця за смаком

сіль за смаком

цукор за смаком

кріп за смаком

Рецепт приготування окрошки грибника / maximum.fm

Рецепт приготування окрошки грибника:

Солоні гриби промийте і наріжте разом зі свіжим огірком і зеленою цибулею. Відваріть картоплю і моркву, наріжте кубиками, додайте до первісної суміші, покладіть цукор і сіль, перемішайте. Залийте все холодним квасом. Перед подачею до столу додайте зелень кропу і сметану.

Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.

Окрошка на мінеральній воді

Інгредієнти:

мінеральна вода 2 л

варена картопля 2 шт

огірки 1 шт

варені яйця 2 шт

шинка 100 г

сметана 250 г

редис 5-7 шт

зелень кропу 1 пучок

зелена цибуля 1 пучок

лимон 1 шт

сіль за смаком ​

Рецепт приготування окрошки на мінеральній воді / maximum.fm

Рецепт приготування окрошки на мінеральній воді:

Зелень кропу і зелену цибулю подрібнити. Додати сіль і сік лимона, все ретельно перемішати. Потім додати нарізану дрібними кубиками варену картоплю, подрібнені варені яйця, дрібно нарізаний свіжий огірок і терту редиску. Шинку також нарізати невеликими кубиками і покласти в каструлю до решти інгредієнтів. Сметану розвести в літрі мінеральної води і влити в каструлю. Все перемішати і додати до потрібної густоти решту мінеральної води. ​

Складність приготування (5/10), витрачений час 35 хвилин.

Окрошка на сироватці

Інгредієнти:

2 л сироватки

100 мл сметани

200 г відвареного м'яса

2 яйця

2 картоплини

2 огірка

200 г редиски

0,5 лимона

пучок зелені (кріп, петрушка)

чорний мелений перець за смаком

сіль за смаком

Рецепт приготування окрошки на сироватці / maximum.fm

Рецепт приготування окрошки на сироватці:

Якщо хочете приготувати сироватку самі, налийте кефір в каструлю, доведіть до кипіння і тримайте на повільному вогні до утворення сирних згустків. Потім процідіть сироватку через кілька шарів марлі і охолодіть. А віджатий сир можна використовувати для приготування інших страв. Яйця зварите круто, остудити, очистити і порізати великими кубиками. Картоплю зварити, остудити, почистити і порізати кубиками. Огірки і редис також нарізати кубиками. Подрібніть зелень. Відварене м'ясо також поріжте кубиками. З лимона вичавити сік. З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть, додайте лимонний сік і перемішайте. Залийте холодною сироваткою окрошку. Перед подачею охолодіть окрошку і додайте сметанки.

Складність приготування (6/10), витрачений час 50 хвилин.

Окрошка на буряковому відварі

Інгредієнти:

Буряк 2 шт.

Картопля 2-3 шт.

Огірки 2 шт.

Помідори 1 шт.

Редис 6 шт.

Яйця курячі 3 шт.

Шинка 250 г

Зелена цибуля 1 пучок

Зелень 1 пучок

Сіль за смаком

Чорний мелений перець за смаком

Цукор 1 ст.л.

Оцет 2 ст.л.

Сметана для подачі

Рецепт приготування окрошки на буряковому відварі / maximum.fm

Рецепт приготування окрошки на буряковому відварі:

Буряк ріжемо невеликими смужками або натираємо на крупній тертці. Картоплю нарізаємо кубиками середньої величини. Редис добре промиваємо щіточкою, щоб не залишилося частинок землі, і в залежності від розміру, подрібнюємо напівколами або четвертинками. Нарізаємо огірок. Якщо овоч дуже стиглий, попередньо видаляємо шкірку, а, при необхідності, і насіння. Молодий огірок досить просто помити. У помідора вирізаємо жорсткі плодоніжки і подрібнюємо плід. Намагаємося вибрати більш м'ясистий овоч, в іншому випадку, додатково видаляємо насіння. Яйця очищаємо і теж нарізаємо. Зробити окрошку трохи вишуканішою допоможуть перепелині яйця. Замінюємо їх, виходячи з розрахунку: одне куряче яйце на 4 перепелиних, і додаємо в суп. Кубиками або невеликими шматочками нарізаємо шинку. Замість неї можемо взяти "Докторську" ковбасу, копчену грудинку або навіть курку, а можемо і зовсім обійтися без м'яса, вирішувати вам. Все добре перемішуємо, додаємо трохи чорного меленого перцю, пробуємо на сіль. Основу розкладаємо по тарілках і заливаємо буряковим відваром. Тут ми можемо регулювати густоту супу.

Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.

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