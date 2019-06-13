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Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
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- 1992
Окрошка – поживний, вітамінний і чудово освіжаючий у літню спеку суп. Готувати окрошку вдома дуже просто, а варіантів її приготування існує незліченна кількість. Рецепти смачної окрошки із задоволенням пропонує Радіо МАКСИМУМ.
Що таке окрошка? Це старовинна страва, більш відома, як "холодний суп". Існує багато версій з приводу історії створення холодного супу, але тільки одна з них вважається найбільш правдоподібною. Багато істориків сходяться на тому, що готувати освіжаючий суп вперше почали на Русі після введення християнства. Збереглися літописи, в яких князь Володимир, в 989 році наказав роздати селянам "їжу, мед і квас".
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Дозволити собі готувати ситні дорогі страви прості люди не могли, тому вони придумали дешевий аналог супу з мінімальним набором інгредієнтів, до складу якого входили всього лише квас, редька, цибуля.
Якщо говорити про класичну окрошку, то калорій в ній буде небагато, всього лише 57 ккал/100 г,
тому окрошка чудово підходить для схуднення. Пропонуємо вам декілька смачних рецептів окрошки в нашій постійній рубриці Енциклопедія їжі.
Окрошка на кефірі класична
Інгредієнти:
- 300 г відвареного філе яловичини
- 500 мл кефіру
- 1 редька
- 2 картоплини
- 1 огірок
- 4 яйця
- зелена цибуля
- сіль за смаком
Рецепт приготування окрошки на кефірі класичної:
- Картоплю відварити в шкірці, остудити і порізати на кубики.
- Огірок і яловичину нарізати так само. Редьку помити і очистити, натерти на крупній тертці, цибулю дрібно нашаткувати.
- Всі компоненти окрошки змішати, посолити і залити кефіром.
- При подачі на стіл в кожну тарілку покласти нарізане четвертинками яйце.
Складність приготування (5/10), витрачений час 40 хвилин.
Окрошка на квасі
Інгредієнти:
- квас хлібний 1,5 л
- картопля 500 г
- варена ковбаса 300 г
- яйце куряче 3 штуки
- редис 200 г
- зелень за смаком
- сметана 500 г
- огірки 300 г
- сіль за смаком
- солодкий перець 1 штука
Рецепт приготування окрошки на квасі:
- Картоплю відварити до готовності. Остудити, почистити. Нарізати кубиками.
- Ковбасу нарізати кубиками. Яйця нарізати кубиками. Редис тонко нарізати. Огірки нарізати кубиками. Зелень дрібно нарізати.
- Змішати картоплю, ковбасу, яйця, редис, огірки. Посолити, поперчити. Викласти в тарілки.
- Залити квасом, посипати зеленню. Подавати охолодженою зі сметаною.
Складність приготування (5/10), витрачений час 30 хвилин.
Окрошка грибника
Інгредієнти:
- квас хлібний 1 л
- гриби солоні 300 г
- картопля відварна 2 шт.
- морква 2 шт.
- цибуля зелена 75 г
- огірки свіжі 1 шт.
- сметана 0.5 склянки
- яйця відварні 1 шт.
- гірчиця за смаком
- сіль за смаком
- цукор за смаком
- кріп за смаком
Рецепт приготування окрошки грибника:
- Солоні гриби промийте і наріжте разом зі свіжим огірком і зеленою цибулею.
- Відваріть картоплю і моркву, наріжте кубиками, додайте до первісної суміші, покладіть цукор і сіль, перемішайте.
- Залийте все холодним квасом.
- Перед подачею до столу додайте зелень кропу і сметану.
Складність приготування (4/10), витрачений час 30 хвилин.
Окрошка на мінеральній воді
Інгредієнти:
- мінеральна вода 2 л
- варена картопля 2 шт
- огірки 1 шт
- варені яйця 2 шт
- шинка 100 г
- сметана 250 г
- редис 5-7 шт
- зелень кропу 1 пучок
- зелена цибуля 1 пучок
- лимон 1 шт
- сіль за смаком
Рецепт приготування окрошки на мінеральній воді:
- Зелень кропу і зелену цибулю подрібнити.
- Додати сіль і сік лимона, все ретельно перемішати. Потім додати нарізану дрібними кубиками варену картоплю, подрібнені варені яйця, дрібно нарізаний свіжий огірок і терту редиску.
- Шинку також нарізати невеликими кубиками і покласти в каструлю до решти інгредієнтів.
- Сметану розвести в літрі мінеральної води і влити в каструлю. Все перемішати і додати до потрібної густоти решту мінеральної води.
Складність приготування (5/10), витрачений час 35 хвилин.
Окрошка на сироватці
Інгредієнти:
- 2 л сироватки
- 100 мл сметани
- 200 г відвареного м'яса
- 2 яйця
- 2 картоплини
- 2 огірка
- 200 г редиски
- 0,5 лимона
- пучок зелені (кріп, петрушка)
- чорний мелений перець за смаком
- сіль за смаком
Рецепт приготування окрошки на сироватці:
- Якщо хочете приготувати сироватку самі, налийте кефір в каструлю, доведіть до кипіння і тримайте на повільному вогні до утворення сирних згустків. Потім процідіть сироватку через кілька шарів марлі і охолодіть. А віджатий сир можна використовувати для приготування інших страв.
- Яйця зварите круто, остудити, очистити і порізати великими кубиками.
- Картоплю зварити, остудити, почистити і порізати кубиками.
- Огірки і редис також нарізати кубиками. Подрібніть зелень. Відварене м'ясо також поріжте кубиками. З лимона вичавити сік.
- З'єднайте всі інгредієнти, посоліть, поперчіть, додайте лимонний сік і перемішайте.
- Залийте холодною сироваткою окрошку. Перед подачею охолодіть окрошку і додайте сметанки.
Складність приготування (6/10), витрачений час 50 хвилин.
Окрошка на буряковому відварі
Інгредієнти:
- Буряк 2 шт.
- Картопля 2-3 шт.
- Огірки 2 шт.
- Помідори 1 шт.
- Редис 6 шт.
- Яйця курячі 3 шт.
- Шинка 250 г
- Зелена цибуля 1 пучок
- Зелень 1 пучок
- Сіль за смаком
- Чорний мелений перець за смаком
- Цукор 1 ст.л.
- Оцет 2 ст.л.
- Сметана для подачі
Рецепт приготування окрошки на буряковому відварі:
- Буряк ріжемо невеликими смужками або натираємо на крупній тертці.
- Картоплю нарізаємо кубиками середньої величини.
- Редис добре промиваємо щіточкою, щоб не залишилося частинок землі, і в залежності від розміру, подрібнюємо напівколами або четвертинками.
- Нарізаємо огірок. Якщо овоч дуже стиглий, попередньо видаляємо шкірку, а, при необхідності, і насіння. Молодий огірок досить просто помити.
- У помідора вирізаємо жорсткі плодоніжки і подрібнюємо плід. Намагаємося вибрати більш м'ясистий овоч, в іншому випадку, додатково видаляємо насіння.
- Яйця очищаємо і теж нарізаємо. Зробити окрошку трохи вишуканішою допоможуть перепелині яйця. Замінюємо їх, виходячи з розрахунку: одне куряче яйце на 4 перепелиних, і додаємо в суп.
- Кубиками або невеликими шматочками нарізаємо шинку. Замість неї можемо взяти "Докторську" ковбасу, копчену грудинку або навіть курку, а можемо і зовсім обійтися без м'яса, вирішувати вам.
- Все добре перемішуємо, додаємо трохи чорного меленого перцю, пробуємо на сіль.
- Основу розкладаємо по тарілках і заливаємо буряковим відваром. Тут ми можемо регулювати густоту супу.
Складність приготування (7/10), витрачений час 1 година.
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