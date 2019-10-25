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Соковита домашня шаурма: елементарно просто

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Смачна шаурма - фото 1
Смачна шаурма / shaurmachili

Шаурма – ситна і швидка в приготуванні страва. Підготували для вас покроковий рецепт з фото, як приготувати шаурму.

Інгредієнти:

  • Лаваш 4 шт (великі листи)
  • Куряче філе 2 шт
  • Помідори 2 шт
  • Солоний огірок 2 шт
  • Капуста 250г
  • Сметана 150г
  • Майонез 50г
  • Кетчуп Чилі 50г
  • Сіль 1ч.л.
  • Суміш перців 0,5 ч.л.
  • Приправа для курки 1 ч.л.
  • Приправа хмелі-сунелі 2 ч.л.
  • Рослинна олія

Як приготувати домашню шаурму:

  1. Візьміть сметану, майонез, суху приправу хмелі-сунелі і солоний огірок, натріть на середній тертці. Все перемішайте і дайте настоятися, приправа дасть свій пряний смак і аромат.
  2. Візьміть куряче філе, розріжте уздовж на дві частини. На дрібні шматки розрізати не потрібно, м'ясо вийде сухе. Посипте м'ясо сіллю, перцем і приправою для курки з обох сторін. Обсмажте м'ясо на розпеченій пательні з олією з обох боків до рум'яної скоринки. Дайте охолонути. Потім наріжте на шматочки.
  3. Підготуйте овочі для начинки: візьміть свіжий помідор розріжте на половину, а потім на шматочки. Свіжу капусту нашаткуйте, як на салат. Солоний огірок наріжте на тонкі кружальця.
  4. Візьміть вірменський лаваш. Спочатку лаваш змастіть соусом, потім кетчупом і викладіть начинку: м'ясо, капуста, помідор, солоний огірок. Загорніть лаваш з начинкою і обсмажте з обох сторін на сухій пательні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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