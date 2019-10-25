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Соковита домашня шаурма: елементарно просто
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Шаурма – ситна і швидка в приготуванні страва. Підготували для вас покроковий рецепт з фото, як приготувати шаурму.
Інгредієнти:
- Лаваш 4 шт (великі листи)
- Куряче філе 2 шт
- Помідори 2 шт
- Солоний огірок 2 шт
- Капуста 250г
- Сметана 150г
- Майонез 50г
- Кетчуп Чилі 50г
- Сіль 1ч.л.
- Суміш перців 0,5 ч.л.
- Приправа для курки 1 ч.л.
- Приправа хмелі-сунелі 2 ч.л.
- Рослинна олія
Як приготувати домашню шаурму:
- Візьміть сметану, майонез, суху приправу хмелі-сунелі і солоний огірок, натріть на середній тертці. Все перемішайте і дайте настоятися, приправа дасть свій пряний смак і аромат.
- Візьміть куряче філе, розріжте уздовж на дві частини. На дрібні шматки розрізати не потрібно, м'ясо вийде сухе. Посипте м'ясо сіллю, перцем і приправою для курки з обох сторін. Обсмажте м'ясо на розпеченій пательні з олією з обох боків до рум'яної скоринки. Дайте охолонути. Потім наріжте на шматочки.
- Підготуйте овочі для начинки: візьміть свіжий помідор розріжте на половину, а потім на шматочки. Свіжу капусту нашаткуйте, як на салат. Солоний огірок наріжте на тонкі кружальця.
- Візьміть вірменський лаваш. Спочатку лаваш змастіть соусом, потім кетчупом і викладіть начинку: м'ясо, капуста, помідор, солоний огірок. Загорніть лаваш з начинкою і обсмажте з обох сторін на сухій пательні.
Читайте також: Страви з курячого філе на всі випадки життя: смачні рецепти з фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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