Рецепт антизастудного морсу: корисно, ще й смачно

Пропонуємо вам чудовий варіант напою в сезон застуд. Крім того, цей антивірусний мікс ще й смачний. На приготування двох літрів морсу знадобиться лише 20 хвилин!

Інгредієнти:

Журавлина 300 г

Вода 2 л

Цукор

Мед 2-3 л

Імбир 0,3 ч. л.

Як приготувати корисний морс:

Ставимо на вогонь воду в каструлі, коли закипить, опускаємо туди промиту журавлину. З моменту закипання варимо буквально 5-7 хвилин. Додаємо цукор і мед, пробуємо на смак, журавлина ягода кисло-гіркувата, тому підганяємо за своїм смаком. Знімаємо каструлю з вогню, проціджуємо через сито, потім ягоду протираємо. Макуху викидаємо. Вона нам не потрібена. Ставимо назад на вогонь. Доводимо до кипіння, додаємо імбир, кип'ятимо буквально 3-5 хвилин і знімаємо з вогню. Налити в графин і остудити. Для лікування застуди найкраще приймати в теплому вигляді ... Ну а якщо це просто для профілактики, можна пити і в прохолодному. Здоров'я вам!

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