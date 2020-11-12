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Рецепт антизастудного морсу: корисно, ще й смачно

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Смачний морс - фото 1
Смачний морс / retail

Пропонуємо вам чудовий варіант напою в сезон застуд. Крім того, цей антивірусний мікс ще й смачний. На приготування двох літрів морсу знадобиться лише 20 хвилин!

Інгредієнти:

  • Журавлина 300 г
  • Вода 2 л
  • Цукор
  • Мед 2-3 л
  • Імбир 0,3 ч. л.

Як приготувати корисний морс:

  1. Ставимо на вогонь воду в каструлі, коли закипить, опускаємо туди промиту журавлину. З моменту закипання варимо буквально 5-7 хвилин.
  2. Додаємо цукор і мед, пробуємо на смак, журавлина ягода кисло-гіркувата, тому підганяємо за своїм смаком.
  3. Знімаємо каструлю з вогню, проціджуємо через сито, потім ягоду протираємо. Макуху викидаємо. Вона нам не потрібена. Ставимо назад на вогонь. Доводимо до кипіння, додаємо імбир, кип'ятимо буквально 3-5 хвилин і знімаємо з вогню.
  4. Налити в графин і остудити. Для лікування застуди найкраще приймати в теплому вигляді ... Ну а якщо це просто для профілактики, можна пити і в прохолодному. Здоров'я вам!
Рецепт антизастудного морсу: корисно, ще й смачно - фото 434803

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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