Лунін став героєм матчу Кубку Іспанії: дивіться відео

Воротар збірної України Андрій Лунін проявив себе у грі за іспанський Леганес.

Андрій Лунін став справжнім героєм поєдинку 1/16 фіналу Кубка Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Леганесом". Головний тренер "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно у цьому сезоні всього вчетверте довірив українцю місце у воротах своєї команди.

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У першому матчі була зафіксована нічия (2:2) і в гостях "Леганесу" потрібна була або перемога, або більш результативна нічия. Команда українця повела в рахунку вже на 17-й хвилині після автоголу Еміліано Веласкеса.

А на 33-й хвилині настав момент визнання для Андрія Луніна. Суддя призначив пенальті у ворота "Леганеса" і до м'яча підійшов Бебе, який завдав удару майже по центру воріт. 19-річний український голкіпер відчув політ м'яча і відбив одинадцятиметровий.

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