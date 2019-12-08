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Razer хоче випустити ноутбук у стилі популярного пікапа Cybertruck

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Tesla Cybertruck надихає інші компанії - фото 1
Tesla Cybertruck надихає інші компанії

Пікап Cybertruck компанії Tesla з моменту анонсу не сходить з заголовків головних новинних агентств. Ілон Маск вже встиг розповісти, з чим пов'язана така незвичайна конструкція машини, а також розкрив джерело натхнення дизайнерів Tesla.

Але, схоже, автомобіль почав жити своїм життям. Глава Razer запропонував Ілону Маску випустити спільний ноутбук.

І ще: Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому

Генеральний директор компанії Razer Мін-Лян Тан опублікував у Twitter звернення до Ілона Маска з пропозицією колаборації та випуску ноутбука у стилі пікапа Cybertruck. Він також поділився концептами пристрою та запропонував вибрати назву майбутнього лептопа: Razer Blade або CyberBlade.

Мін-Лян Тан також заявив, що хоче купити пікап Cybertruck, але попросив зробити його у фірмових кольорах компанії і з логотипом Razer на кузові.

Засновник Tesla поки не прокоментував звернення глави Razer.

Нагадаємо, що раніше знаменитий виробник дитячого конструктора LEGO показав свій варіант електропікапа.

Читайте також: Краще за оригінал: в мережі показали перший тюнінг Tesla Cybertruck

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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