Краще за оригінал: в мережі показали перший тюнінг Tesla Cybertruck

Електричний пікап Cybertruck від Tesla за кілька днів встиг, так би мовити, зловити хайп. Машину активно обговорюють у мережі, і ось, що досить несподівано, вже готовий перший тюнінг Tesla Cybertruck. Дивіться, що вийшло.

Tesla Cybertruck набув популярності через свій незвичайний дизайн, хоча його технічні характеристики теж вражають. Машина виглядає досить "незграбно". У мережі вже можна знайти різні меми з цим автомобілем і порівняння його з картинками зі старих комп'ютерних ігор кінця 90-х і початку 2000-х років.

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І ентузіасти показали, як би міг виглядати електрокар після тюнінгу. Так, пікап сильно занизили і розширили йому колісні арки. Крім того, Cybertruck отримав аеродинамічну підвіску, оригінальний задній спойлер і широку гуму. Загалом, тепер електрокар Tesla став ще більше схожим на автомобілі 70-х років.

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