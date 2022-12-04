Як звучить пісня з серіалу "Венздей" на бандурі: Марина KRUTЬ захопила новим відео

Українська співачка KRUTЬ вкотре показала, що бандура – це справді неймовірний інструмент з особливим звучанням. Фіналістка Нацвідбору на Євробачення 2023 виконала власну версію вірусної пісні з персонажем серіалу "Венздей" від Netflix.

Юна українська співачка та учасниця Національного відбору на Євробачення 2023 Марина Круть активно веде профіль у TikTok, де ділиться кумедними відео та музичними роликами. Нещодавно зірка вирішила показати, як звучав би вірусний трек з головною героїнею серіалу "Венздей" на бандурі, пише Радіо MAXIMUM.

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За короткий час запис зібрав понад 22 тисячі переглядів та більше як 4 тисячі вподобайок.

Венздей (Wednesday) — популярний американський комедійний серіал з елементами жахів та чорного гумору. У центрі подій Венздей Адамс з сімейки Адамсів. Частину серій зняв легендарний режисер Тім Бертон, який також зайняв крісло виконавчого директора. Новинка вийшла у світ на стрімінговому сервісі Netflix ще 23 листопада та має 8 епізодів.

Відзначимо, що сам трек є реміксом на давній хіт Леді Гаги "Bloody Mary". Але саме завдяки уривку з серіалу "Венздей" від Netflix, у якому героїня влаштувала ефектні танці у школі, композиція отримала нову хвилю популярності. Так звучить вірусна версія "Bloody Mary":

А таким є оригінальний трек Lady Gaga – Bloody Mary, випущений ще у 2011 році:

Цікаво, що в сцені з танцями у серіалі звучить зовсім інша композиція, а саме "The Cramps – Goo goo muck":

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